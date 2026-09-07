L’aube de l’ère spatiale ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
L’aube de l’ère spatiale ( Les séances du Planétarium ) Samedi 19 septembre, 15h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
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(Adultes, ados, enfants dès 8 ans)
Production-réalisation : Mirage 3D (Robin Sip).
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]
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©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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