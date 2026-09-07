L’aube de l’ère spatiale ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

L’aube de l’ère spatiale ( Les séances du Planétarium ) Samedi 19 septembre, 15h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Revivez la grande aventure de la conquête de l’espace !

Accompagnez Youri Gagarine au cours du 1er vol dans l’espace, assistez en direct à l’atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune et découvrez les projets qui mèneront demain au tourisme spatial.

(Adultes, ados, enfants dès 8 ans)

Production-réalisation : Mirage 3D (Robin Sip).

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Revivez la grande aventure de la conquête de l’espace !

©Planétarium de Vaulx-en-Velin