L’aube des oiseaux, Mairie de quartier de Moulins, Lille

L’aube des oiseaux Vendredi 10 avril, 07h00 Mairie de quartier de Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T07:00:00+02:00 – 2026-04-10T09:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T07:00:00+02:00 – 2026-04-10T09:00:00+02:00

Aux premières heures de la journée, avant l’intensification de l’activité humaine, les oiseaux sont particulièrement actifs et leurs chants plus facilement perceptibles. Une animation pour porter un autre regard et mieux comprendre la richesse du vivant qui nous entoure… même en milieu urbain !

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3790

Mairie de quartier de Moulins 215 Rue d’Arras, 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3790 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3790 »}]

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous propose une sortie matinale en ville pour découvrir, écouter et apprendre à identifier les oiseaux présents dans votre quartier.