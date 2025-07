L’aube Saint-Gobain

L’aube Saint-Gobain vendredi 11 juillet 2025.

L’aube

Place Paul Doumer Saint-Gobain Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-25 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Au seuil de l’observation et de l’introspection, la figure du wanderer se déploie comme un thème récurrent dans l’exploration artistique.

À travers une série de peintures à l’huile qui capturent l’essence des paysages et des nuages, cette exposition invite le spectateur à vivre un état de corps singulier, celui de vagabonder sans but fixe à travers des territoires physiques et émotionnels.

Les toiles interrogent notre relation avec l’environnement, avec le territoire que nous habitons, et avec nous-mêmes.

Qu’est-ce que signifie être un wanderer dans un monde de plus en plus défini et structuré, où les limites territoriales et personnelles s’entrelacent et se brouillent ?

Etre une wanderer , ce pourrait être la caractéristique de celui/de celle qui se donne pour triple défi la représentation du paysage, l’exploration du territoire, et l’introspection personnelle, dans un mouvement simultané.

Entrée libre 0 .

Place Paul Doumer Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01 mairie@villedesaintgobain.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’aube Saint-Gobain a été mis à jour le 2025-07-08 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard