L’Auberge d’Antan Saint-Izaire

L’Auberge d’Antan

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Retrouvez la chaleur des veillées d’autrefois Le temps d’une soirée, l’auberge remonte le temps.

Serge se met aux fourneaux pour vous préparer les plats qui ont fait l’histoire de notre terroir. L’ambiance sera assurée par les notes nostalgiques et entraînantes de l’accordéon de Jacques. C’est la soirée idéale pour ceux qui aiment la simplicité, l’authenticité et les rires qui durent.

Côté cuisine Farçou, soupe au fromage ou tête de veau, et une part de Flaune. 25 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

English :

Rediscover the warmth of the evenings of yesteryear For one evening, the inn takes you back in time.

