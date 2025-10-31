L’Auberge des Carpates Sablé-sur-Sarthe

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-31 2025-11-01

Soirée-enquête costumée avec dîner au Château de Villeneuve

Soirée-enquête avec repas (entrée, plat, dessert, boissons) servi à table. Jeu immersif costumé 1900.

possibilité de location de costume, voir avec l’organisation (dans la limite des stocks disponibles).

Possibilité de menu végétarien.

Niveau de jeu à préciser (débutant ou confirmé)

Chaque joueur reçoit en avance par mail le descriptif, l’histoire et les objectifs du personnage qu’il aura à interpréter.

L’Auberge des Carpates ” est un jeu qui s’inscrit dans une ambiance horrifique et romantique du début du vingtième siècle. Les participants doivent venir costumés avec un costume évoquant les années 1900 pour garantir l’immersion la plus complète. Il y a la possibilité de louer un costume à un prix préférentiel mais les stocks et les tailles sont limités.Les joueurs interprèteront les invités du Professeur Valoin. Chaque joueur recevra une fiche personnage afin qu’il ait des informations sur l’intrigue et pour pouvoir plus facilement interpréter son personnage. Le jeu est encadré par l’organisateur qui sera disponible en cas de questions. Les fiches personnages seront envoyées par e-mail en amont du jeu, il est conseillé de la lire plusieurs fois avant de jouer. Le repas aux chandelles sera servi à table et comprendra Apéritif cocktail Halloween avec petits fours, entrée, plat accompagné de vin, dessert. Le jeu se déroulera dans les locaux de l’association Villeneuve 1874, au lieu dit du Château de Villeneuve.A l’instar d’un livre, voici la quatrième de couverture de cette aventure que vous vivrez…

« Colloque du Professeur Valoin,membre éminent de la société d’Anthropologie de Paris, Mr Valoin a souhaité réunir d’estimés collègues, journalistes et proches amis afin de, comme il l’a annoncé lui-même “Apporter au monde la preuve irréfutable de l’existence de créatures que l’on pensait réservées au folklore” Depuis longtemps considéré par certains de ses pairs comme un affabulateur, il souhaite non seulement rétablir sa réputation mais surtout révéler une découverte majeure. Pour cette grande présentation, le professeur a convié ses invités dans une auberge des Carpates, lieu de ses études peu communes… » .

Villeneuve Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 63 11 42 villeneuve1874@gmail.com

English :

Costumed investigation evening with dinner at Château de Villeneuve

German :

Kostümierter Ermittlungsabend mit Abendessen im Château de Villeneuve

Italiano :

Serata di investigazione in costume con cena al Château de Villeneuve

Espanol :

Velada de investigación sobre vestuario con cena en el Château de Villeneuve

