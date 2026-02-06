L’AUBERGE du CARAMEL LES BROUILLONS DE CULTURE Sochaux

L’AUBERGE du CARAMEL LES BROUILLONS DE CULTURE

THÉÂTRE de la MALS Sochaux Doubs

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

“ L’AUBERGE DU CARAMEL ”

Une comédie de J.L PECQUEUR

Synopsis Des religieuses ont décroché l’autorisation de prendre quelques jours de congés exceptionnels car les locaux de leur congrégation sont en travaux.

Mais voilà, faire une réservation dans une auberge n’est pas forcément à la portée de n’importe qui… et la surprise va être grande, très grande ! D’autant que des imprévus impensables surviennent…

– MICHÈLE SOMMER Mère Natalène. C’est la Mère supérieure de la congrégation qui a l’air très strict et sévère, mais au fond reste cool avec ses religieuses.

– ANGÉLINE PROCIOW Mme Jacotte. C’est la patronne de l’Auberge du Caramel. Elle est plutôt autoritaire avec Pépito qu’elle mène à la baguette, mais sans aucune méchanceté.

– CAROLE MULLER Sœur Patsy . Elle est entrée dans les ordres après une révélation, alors qu’elle terminait sa spécialisation kiné. Elle a une pêche d’enfer !

– LAURENCE AMIELH Sœur Dominga. Elle en a marre de la vie de religieuse trop renfermée et voudrait revenir à la vie civile pour pouvoir enfin s’éclater.

– KARINA MARTINEZ Sœur Elodéa. On se demande quand même ce qu’elle vient à faire dans cette congrégation, tant elle a encore la tête ailleurs, dans sa vie antérieure.

– GABRIEL VIENET Pépito. L’homme en rose, toujours en train de s’exclamer, mon dieu, mon dieu, mon dieu sur un ton très spécial.

– HERVÉ GARNIER Père Raphaël et Ludwig. C’est l’archevêque responsable de la congrégation des sœurs. Mais aussi Ludwig qui lui est un personnage pas très catholique .

– PATRICE MULLER Marcello. Un représentant de commerce qui aime venir dans cette auberge.

THÉÂTRE de la MALS Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 63 98 36 lesbrouillonsdeculture@laposte.net

