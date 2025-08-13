L’Auberge du Grand Large à la Demeure de Corsaire Demeure de Corsaire Saint-Malo

Demeure de Corsaire 5 Rue d’Asfeld Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-13 22:00:00

2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Vivez un repas-spectacle immersif au coeur des aventures maritimes !

À l’Auberge du Grand Large, remontez le temps jusqu’en 1840 et plongez dans l’ambiance festive et conviviale d’une auberge en bord de mer.

Pendant 1h30, profitez d’un bon repas tout en vous laissant emporter par les chants marins et les récits captivants des grands navigateurs.

L’expérience Corsaire +19€ Dès 20h, André vous accueille avec son meilleur apéritif tandis que Marie-Jeanne vous dévoile les secrets des navigateurs d’autrefois. Une immersion complète au temps des corsaires !

Le Menu

Entrée Terrine de porc fumé à la graisse de Canard et poire confite

Plat Filet de Lieu Noir rôti, écrasé de pommes de terre des Grèves à l’ail noir fumé du Mont Saint-Michel et beurre blanc

Assiette de Fromage Camembert de Normandie, Chèvre Breton, Tomme Normande

Dessert Fard Breton aux pommes caramélisées et Calvados, coulis caramel au beurre salé

Si menu végétarien ou allergies, merci de contacter contact@genes-production.fr

Réservation en ligne en suivant le bouton « réserver » Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel ( Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne, Saint-Coulomb et Saint-Suliac)

Billetterie disponible en ligne jusqu’à 18h00 pour les spectacles du soir et du lendemain midi (week-end) .

