Á **l’Auberge du Grand Large**, remontez le temps jusqu’en 1840 et plongez dans l’ambiance festive et conviviale d’une auberge en bord de mer. **Pendant 2h, profitez d’un bon repas tout en vous laissant emporter par les chants marins et les récits captivants des grands navigateurs.**

Accueillis chaleureusement par les aubergistes André et Marie-Jeanne, plongez dans l’histoire fascinante d’un jeune matelot embarqué sur l’Astrolabe, en quête des terres australes entre 1837 et 1840. À travers ses récits et aventures, revivez une épopée extraordinaire pleine d’humour où théâtre, musique, et chants marins se mêlent à un bon repas !

Bande annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=hQvmIIzkrXw&t=16s](https://www.youtube.com/watch?v=hQvmIIzkrXw&t=16s)

Site internet : [https://www.aubergedugrandlarge.fr](https://www.aubergedugrandlarge.fr)

Billetterie : [https://aubergedugrandlarge.fr/billetterie/](https://aubergedugrandlarge.fr/billetterie/)

Facebook : [https://www.facebook.com/profile.php?id=61561156265663](https://www.facebook.com/profile.php?id=61561156265663)

Instagram : [https://www.instagram.com/aubergedugrandlarge_off/](https://www.instagram.com/aubergedugrandlarge_off/)

**Horaires** :

20h30 : mercredi, jeudi, vendredi

12h30 et 20h30 : samedi et dimanche

Durée du repas-spectacle : environ 1h30 – ouverture des portes 30 min avant l’horaire indiqué

**Tarifs :**

Formule repas + spectacle compris (boisson à la carte)

Matelot : 69 € adulte / 49 € enfant – 12 ans

Navigateur : 79 € Adulte / 49 € enfant – 12 ans

Explorateur : 85 € Adulte / 49 € enfant – 12 ans

(Justificatif requis à l’entrée pour les -12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T22:00:00.000+02:00

info@haracom.fr

Espace encan Hall Atalante Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime