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L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance

L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance

L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 2 place du monastère

Ville : 64490 Sarrance

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sarrance

L’auberge espagnole de Sarrance

2 place du monastère Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Venez partager le repas avec la communauté des frères de Sarrance. Apportez un plat ou un dessert à partager.   .

2 place du monastère Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 71 17 

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English : L’auberge espagnole de Sarrance

L’événement L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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