L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance
L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance dimanche 19 avril 2026.
Sarrance
L’auberge espagnole de Sarrance
2 place du monastère Sarrance Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez partager le repas avec la communauté des frères de Sarrance. Apportez un plat ou un dessert à partager. .
2 place du monastère Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 71 17
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English : L’auberge espagnole de Sarrance
L’événement L’auberge espagnole de Sarrance Sarrance a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn