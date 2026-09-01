L’Auberge Espalionne Après-midi jeux expert Espalion
dimanche 27 septembre 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
L’Auberge Espalionne Après-midi jeux expert
5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !
⚠️ Après-Midi Jeux de société Initiés/Experts
Cet Après-Midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert Ludique !
Baptiste prête ses jeux à cette occasion, pour faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée !
Pour cette occasion 2 jeux seront mis en avant, Construction de zoos et offrande aux shogun avec Ark nova et Arigatō ! (d’autres jeux seront mis à disposition).
Par soucis d’organisation, pensez à vous inscrire (inscription pour l’animation gratuite) par email à cette adresse lantheaume.baptiste@gmail.com .
5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie lantheaume.baptiste@gmail.com
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English :
The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!
L’événement L’Auberge Espalionne Après-midi jeux expert Espalion a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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