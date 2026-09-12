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L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre 5 rue du Dr Trémolière Espalion

mercredi 16 septembre 2026 · 5 rue du Dr Trémolière · Espalion

L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre 5 rue du Dr Trémolière Espalion

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
5 rue du Dr Trémolière
Adresse
5 rue du Docteur Trémolière
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Atelier découverte de l'aquarelle sans prêt de matériel

Espalion

L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Atelier découverte de l’aquarelle sans prêt de matériel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-16
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19 2026-10-17 2026-10-21 2026-11-18 2026-11-21 2026-12-16 2026-12-19 2027-01-16 2027-01-20

Envie de découvrir ou de pratiquer l’aquarelle dans une ambiance douce et créative ? Lisa vous propose plusieurs ateliers ponctuels à l’Auberge Espalionne, ouverts à toutes et à tous
Ateliers découverte tous les 3e samedi du mois (10h–12h) 25 €/séance avec prêt du matériel (ou 20 € si vous apportez votre palette d’aquarelle)
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre
16 janvier

Ateliers de suivi 1h30 à 15 €/séance (ou 60 € les 5 séances)
16 septembre à 15h et 18h
21 octobre à 15h et 18h
18 novembre à 15h et 18h
16 décembre à 15h et 18h
20 janvier à 15h et 18h 20  .

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 01 87 99  lisachauvin.illustration@gmail.com

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English :

Want to discover or practice watercolor painting in a relaxed and creative atmosphere? Lisa offers several one-time workshops at the Auberge Espalionne, open to everyone.

L’événement L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre Espalion a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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