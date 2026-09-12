L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre 5 rue du Dr Trémolière Espalion

Informations pratiques

Espalion

L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Atelier découverte de l’aquarelle sans prêt de matériel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-16

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19 2026-10-17 2026-10-21 2026-11-18 2026-11-21 2026-12-16 2026-12-19 2027-01-16 2027-01-20

Envie de découvrir ou de pratiquer l’aquarelle dans une ambiance douce et créative ? Lisa vous propose plusieurs ateliers ponctuels à l’Auberge Espalionne, ouverts à toutes et à tous

Ateliers découverte tous les 3e samedi du mois (10h–12h) 25 €/séance avec prêt du matériel (ou 20 € si vous apportez votre palette d’aquarelle)

19 septembre

17 octobre

21 novembre

19 décembre

16 janvier

Ateliers de suivi 1h30 à 15 €/séance (ou 60 € les 5 séances)

16 septembre à 15h et 18h

21 octobre à 15h et 18h

18 novembre à 15h et 18h

16 décembre à 15h et 18h

20 janvier à 15h et 18h 20 .

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 01 87 99 lisachauvin.illustration@gmail.com

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English :

Want to discover or practice watercolor painting in a relaxed and creative atmosphere? Lisa offers several one-time workshops at the Auberge Espalionne, open to everyone.

L’événement L’Auberge espalionne Ateliers Aquarelle initiation et pratique libre Espalion a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)