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Lauda Sion, Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Bordeaux

vendredi 3 juillet 2026 · Cathédrale Saint-André de Bordeaux · Bordeaux

Lauda Sion, Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Cathédrale Saint-André de Bordeaux
Adresse
Place Pey Berland, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Lauda Sion Vendredi 3 juillet, 20h00 Cathédrale Saint-André de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:15:00+02:00

Voix | Chœur

La cathédrale Saint-André offre l’opportunité d’entendre une oeuvre intime mais d’une grande intensité : le Lauda Sion de Mendelssohn. Composé pour la fête du Saint-Sacrement, cet hymne impose un souffle long et puissant qui sonne comme la promesse d’un moment solennel et suspendu. 

Programme
Felix Mendelssohn, Lauda Sion, op. 73

Coréalisation Cathedra et Opéra National de Bordeaux

Ils ont dit :

Chœur de l’ONB « Un ensemble merveilleux d’harmonie »

(Olyrix – 31/01/2020 – José Pons)

En savoir plus

Cathédrale Saint-André de Bordeaux Place Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=295 »}] [{« link »: « https://www.olyrix.com/articles/production/3809/le-demon-rubinstein-29-janvier-2020-opera-national-grand-theatre-bordeaux-cavallier-isaev-daniel-bertman-schorghofer-hase-smirnoff-muraveva-dolgov-chenez-stavrakakis-lifar-hugault-gaugler-orchestre-national-cooper-article-critique-chronique-compte-rendu »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-lauda-sion-76352 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix

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