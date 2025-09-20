L’Audace’yeux randonnées Digosville

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Cette année, la fête Saint Michel à Digosville accueille l’Audace’Yeux dans sa programmation le Samedi 20 Septembre 2025.

18h Marche familiale 5kms au abord du château.

18h10 Trail 23 kms.

18h20 Marche 15 kms.

18h30 Rando festive 7kms.

18h40 VTT 25 kms.

18h50 VTT 15 kms.

19h00 Trail 15 kms.

19h10 Trail 9 kms.

19h20 Marche Nocturne 9 kms.

19h30 Balade sophro.

Animations, buvette, grillades, frites, crêpes.

22h30 Feu d’artifice. .

le Bourg Digosville 50110 Manche Normandie +33 6 27 99 12 97 hubert.potel@orange.fr

