L'Audengeoise

Audenge Gironde

2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le club Courir à Audenge est heureux de vous annoncer le retour de sa course nature annuelle, L’Audengeoise, qui se tiendra dimanche 29 mars 2026 !

Venez découvrir ou redécouvrir les magnifiques paysages d’Audenge, avec un parcours varié passant par le port, et profitez d’une ambiance conviviale animée cette année par un groupe de musique pour accompagner les coureurs.

Cette édition mettra à l’honneur notre patrimoine local tout en offrant une expérience sportive unique !

Plusieurs parcours vous sont proposés

⦁ 9H Départ course enfants (800m) pour les enfants nés entre 2015 et 2019

⦁ 9H30 Départ randonnée chronométrée (11 km)

⦁ 10H Départ de L’Audengeoise (13 km)

⦁ 10H15 Départ de La petite Audengeoise (6 km)

Inscriptions ouvertes sur Protiming

courir.a.audenge@gmail.com

