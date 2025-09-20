L’audience est ouverte : affaires criminelles et justice (1800-1970) Archives départementales de la Vendée La Roche-sur-Yon

Cette exposition, produite et réalisée par les Archives départementales de la Vendée, prend le parti de rouvrir les dossiers de la cour d’assises de La Roche-sur-Yon conservés aux Archives, pour présenter sept affaires qui ont défrayé la chronique aux quatre coins du département de 1800 aux années 1960. Chaque affaire est l’occasion d’une mise en perspective pour présenter les réformes de la justice, les lieux de justice, l’instruction criminelle, le déroulé d’un procès d’assises, les peines et le rôle de la presse.

des citoyens aux documents. Dès l’origine, les citoyens sont donc au cœur de la mission des archives.

Cela est toujours vrai 230 ans plus tard, dans une société où l’accès au droit, à la connaissance et à la

culture est une valeur centrale et rejoint les principes de transparence administrative et de

redevabilité démocratique.

