Laura Cahen Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Une pop-folk stellaire teintée de touches électro.

Bientôt dix ans que Laura Cahen nous réjouit avec sa voix cristalline et ses élégantes mélodies. Elle figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française.

On aime ses textes et on craque sur sa voix ! On l’a découverte avec son premier album Nord en 2017, suivi d’Une fille et d’un EP de duos (Des Filles avec Jeanne Added, Emel Mathlouthi, Juliette Armanet, Pi Ja Ma, Melissa Laveaux et Juneson) largement plébiscités par la critique et le public lors d’une tournée mémorable.

Elle nous présentera son tout nouvel album, De l’autre côté, d’ores et déjà salué par la critique en France comme à l’international. La musicienne nancéienne nous dresse le portrait de jeunes femmes dans un monde en feu, un voyage entre rêve et cauchemar, une histoire d’amour à vivre contre vents et marées déréglées. Un album intime et délicat, à découvrir sur scène. .

