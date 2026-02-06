Laura Cahen (duo) Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Elle revient en 2025 avec un nouvel album, De l’autre côté, co-composé et co-produit avec Josephine Stephenson et Mike Lindsay. L’album a été largement salué par la critique en France comme à l’international. De l’autre côté, c’est le portrait de jeunes femmes dans un monde en feu. C’est l’histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées. C’est le désir exaltant au cœur du chaos.

Après deux premiers albums (Nord et Une Fille) et un EP de duos (Des Filles avec Jeanne Added, Emel Mathlouthi, Juliette Armanet, Pi Ja Ma, Melissa Laveaux et Juneson) largement plébiscités par la critique et le public, Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française.

Du mardi 21 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :

mardi, mercredi

de 20h30 à 23h00

payant

De 10 à 25 euros.

Concert assis

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

