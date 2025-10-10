LAURA CAHEN LOU NELL – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

LAURA CAHEN LOU NELL – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu vendredi 10 octobre 2025.

Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française. Elle revient avec une première chanson « Quitter la ville » qui raconte un désir brûlant sur fond de désastre écologique, ainsi que « Les astres » qui invite à lâcher prise et à s’abandonner à l’amour et main-tenant « Partout ». •Ouverture des portes : 20h• Concert : 20h30• L’heure indiquée sur notre site internet, sur nos billets et sur notre communication est celle de l’ouverture des portes. Sauf indication contraire, le concert commence 30 minutes après.?• L’accès au lieu est possible à partir de l’ouverture des portes.• La billetterie est ouverte à partir de l’ouverture des portes.• Le placement est libre pour tous les concerts.• La grande salle des Abattoirs est une salle de concert assis/debout en placement libre. Elle est composée de plusieurs niveaux et dispose d’un gradin avec quelques places assises. Les places assises ne sont ni garantie ni réservable.• Les Abattoirs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez nous contacter pour organiser votre venue.• Il n’y a pas de vestiaire aux Abattoirs, merci de votre compréhension.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38