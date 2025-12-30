Laura Cahen La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Laura Cahen

Vendredi 13 février 2026 à partir de 19h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13 19:00:00

La Mesón présente Laura Cahen Duo

Après deux premiers albums ( Nord et Une Fille ) et un EP de duos ( Des Filles avec Jeanne Added, Emel Mathlouthi, Juliette Armanet, Pi Ja Ma, Melissa Laveaux et Juneson) largement plébiscités par la critique (Télérama) et le public, Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française.



Elle revient en 2025 avec un nouvel album, ‘De l’autre côté’. Co-composé et co-produit avec Josephine Stephenson et Mike Lindsay à Margate (UK), mixé et masterisé par Fab Dupont à New York City (US), l’album a été largement salué par la critique en France comme à l’international. ‘De l’autre côté’, c’est le portrait de jeunes femmes dans un monde en feu. C’est l’histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées. C’est le désir exaltant au cœur du chaos. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

La Mesón presents Laura Cahen Duo

