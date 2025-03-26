LAURA CALU – LE CEPAC SILO Marseille

LAURA CALU Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

ICI PRODUCTION PRÉSENTE : LAURA CALU Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque,mais surtout contre ses propres contradictions. « Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. » Bah non. Si, en fait si. Texte : Laura CaluMise en scène : Arthur ChevalierSpectacle interdit aux moins de 14 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13