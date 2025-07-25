LAURA CALU – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

jeudi 23 avril 2026.

Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

ICI PRODUCTION PRÉSENTE : LAURA CALULAURA CALU“SENK”de & avec Laura Calumise en scène Arthur Chevalierdurée : 2 h 00 (120 minutes)Spectacle clairement déconseillé aux enfants.Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque,mais surtout contre ses propres contradictions. « Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. » Bah non. Si, en fait si.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63