Laura Calu : Senk Cité des Congrès Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 20:00 –
Gratuit : non 29 € à 39 € 29 € à 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/laura-calu.html Tout public
One woman show Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. »Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »Bah non.Si, en fait si. Spectacle clairement déconseillé aux enfants. Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/laura-calu.html