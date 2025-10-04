LAURA CALU – SENK – GAITE RIVE GAUCHE Paris

LAURA CALU – SENK Début : 2025-10-04 à 19:00. Tarif : – euros.

LAURA CALU – SENKSelon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »Bah non.Si, en fait si. Un spectacle de Laura CaluMise en scène de Arthur ChevalierDurée : 1h30A partir de 14 ans

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75