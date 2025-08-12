Laura Cortese & Bert Ruymbeek Haguenau

Laura Cortese & Bert Ruymbeek

Laura Cortese et Bert Ruymbeek capturent l’atmosphère de moments significatifs et les transforment en récits sonores inoubliables. Parfois chantée, parfois instrumentale, leur musique prend la forme d’un dialogue intime. Comme des conteurs, Laura et Bert évoquent les personnes, les lieux et les histoires qui marquent leur vie. Leurs compositions couvrent une large palette d’émotions, à l’image d’une conversation fluide et associative.

Laura Cortese s’est forgé une carrière remarquable en tant que violoniste, chanteuse et autrice-compositrice américaine. Née à San Francisco (Californie), elle s’est installée à Boston pour étudier au Berklee College of Music, s’imprégnant de la scène musicale indie locale et menant une carrière intense en studio et en tournée. En 2018, elle s’est installée à Gand, en Belgique. Bert Ruymbeek, accordéoniste gantois, est reconnu pour son énergie groovy et son jeu lyrique. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

