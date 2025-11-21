Laura Cox Route De Fos RN 569 Istres

Laura Cox Route De Fos RN 569 Istres vendredi 21 novembre 2025.

Laura Cox

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Laura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock / Blues (500 000 abonnés 105 millions de vues) et a réussi à s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française.

Après des participations remarquées dans les plus grands festivals européens (Hellfest, Pol’and Rock, Rock Palast…), Laura Cox se paye le luxe d’interviewer les légendaires SCORPIONS pour le compte d’Arte et d’avoir son propre documentaire retraçant son parcours météorique sur la plus grande chaîne de TV allemande la WDR. En 2022, elle s’impose comme la nouvelle étoile montante du Rock européen avec son nouvel album Head Above Water.



11 brûlots enregistrés au mythique studio ICP de Bruxelles par Erwin Autrique, mastérisés par le multi GRAMMY-awardisé Ted Jensen, Head Above Water pousse tous les curseurs dans le rouge vif, confirmant si besoin en était le talent de Laura Cox

La chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française a réussi à s’imposer, grâce à ses albums Hard Blues Shot (2017), Burning Bright (2019) & Head Above Water (2023).

Laura Cox sortira son 4ème album en octobre 2025 et nous dévoile quelques titres résolument plus mainstrean dans le lien ci-dessous. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

Laura Cox made a name for herself on YouTube with her covers of Rock / Blues standards (500,000 subscribers ? 105 million views) and has established herself as the most prominent singer-guitarist on the French Rock scene.

German :

Laura Cox wurde auf YouTube mit Coverversionen von Rock-/Blues-Standards bekannt (500.000 Abonnenten ? 105 Millionen Aufrufe) und schaffte es, sich als prominenteste Sängerin/Gitarristin der französischen Rockszene zu etablieren.

Italiano :

Laura Cox si è fatta conoscere su YouTube con cover di standard rock e blues (500.000 iscritti ? 105 milioni di visualizzazioni) e si è affermata come la cantante-chitarrista più importante della scena rock francese.

Espanol :

Laura Cox se dio a conocer en YouTube con versiones de estándares del rock y el blues (500.000 suscriptores ? 105 millones de visitas) y se ha consolidado como la cantante y guitarrista más destacada de la escena rock francesa.

L’événement Laura Cox Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres