LAURA COX – L’USINE – SCENES ET CINES Istres vendredi 21 novembre 2025.

LAURA COX Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Laura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock / Blues (500 000 abonnés – 105 millions de vues) et a réussi à s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française, grâce à ses deux premiers albums Hard Blues Shot (2017) & Burning Bright (2019).Après des participations remarquées dans les plus grands festivals européens (Hellfest, Pol’and Rock, Rock Palast…), Laura Cox se paye le luxe d’interviewer les légendaires SCORPIONS pour le compte d’Arte et d’avoir son propre documentaire retraçant son parcours météorique sur la plus grande chaîne de TV allemande : la WDR. En 2022, elle s’impose comme la nouvelle étoile montante du Rock européen avec son nouvel album Head Above Water.11 brûlots enregistrés au mythique studio ICP de Bruxelles par Erwin Autrique, mastérisés par le multi GRAMMY-awardisé Ted Jensen, Head Above Water pousse tous les curseurs dans le rouge vif, confirmant si besoin en était le talent de Laura Cox.La chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française a réussi à s’imposer, grâce à ses albums Hard Blues Shot (2017), Burning Bright (2019) & Head Above Water (2023).Laura Cox sortira son 4ème album en octobre 2025 et nous dévoile quelques titres résolument plus mainstrean dans le lien ci-dessous.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13