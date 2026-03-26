Laura Cox Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Laura Cox

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Révélée sur YouTube, où elle rassemble plus de 900 000 abonnés, Laura Cox s’est imposée comme l’une des figures féminines majeures du rock européen, enflammant les scènes du Hellfest, de Rockpalast ou encore de Pol’and’Rock. Après le succès de Hard Blues Shot (2017), elle revient avec Trouble Coming, un quatrième album plus produit et contemporain, réalisé avec le duo No Money Kids. Entre rock explosif, accents blues et titres plus introspectifs, Laura Cox y confirme une identité musicale à la fois fidèle à ses racines et tournée vers l’avenir. Les 11 titres qui composent ce nouvel album, oscillent entre décharges de rock pur, et chansons dans une veine plus introspective, mettant en valeur les arrangements épurés, les nuances bluesy et le chant habité de Laura Cox.

Résolument tournée vers l’avenir, avec Trouble Coming , Laura Cox rend un hommage vibrant au rock brut et sans filtre, fusionnant influences classiques et modernité assumée.Tout public

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Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Revealed on YouTube, where she has over 900,000 subscribers, Laura Cox has established herself as one of the leading female figures in European rock, setting the stages of Hellfest, Rockpalast and Pol?and?Rock alight. After the success of Hard Blues Shot (2017), she is back with Trouble Coming, a fourth, more produced and contemporary album, produced with the duo No Money Kids. A mix of explosive rock, bluesy accents and more introspective tracks, Laura Cox confirms a musical identity that is both faithful to her roots and forward-looking. The 11 tracks on this new album oscillate between bursts of pure rock and songs in a more introspective vein, highlighting Laura Cox?s pared-down arrangements, bluesy nuances and inhabited vocals.

Resolutely forward-looking, Laura Cox?s Trouble Coming is a vibrant tribute to raw, unfiltered rock, fusing classic influences with a modern edge.

L’événement Laura Cox Meisenthal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU PAYS DE BITCHE