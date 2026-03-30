Laura Cox Le caféMusic’ Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Laura Cox

Le caféMusic’ 4, câle de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24 23:55:00

Date(s) :

2026-04-24

Après avoir foulé les plus grandes scènes rock d’Europe et rassemblé plus de 900 000 fans en ligne, Laura Cox revient avec un nouvel album puissant et introspectif Trouble Coming.

Entre énergie brute et mélodies entêtantes, elle y explore un rock plus moderne, toujours aussi vibrant. .

Le caféMusic’ 4, câle de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English : Laura Cox

L’événement Laura Cox Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan