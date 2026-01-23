Laura Ferré V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil

Laura Ferré

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d'Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

2026-03-06 20:00:00

2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Avec plus de 2 500 000 abonnés sur TikTok, 225 000 sur Insta et plus de 10 000 000 de streams… Laura Ferré pourrait se résumer à travers ces quelques chiffres impressionnants !

Ce serait pourtant très réducteur tant cette jeune autrice-compositrice-interprète est une artiste accomplie et talentueuse.

Ses singles “Respire”, “Guérir de toi” ou encore “La Maritza” rencontrent un franc succès, et c’est sur scène notamment en 1ères parties d’Helena ou d’Amir qu’elle les fait vivre en 2025.

A travers des textes et des mélodies évoquant aussi bien France Gall que Sabrina Carpenter, Laura Ferré nous embarque dans son univers.

Alors que son EP “Poupée Soldat” , prémices de son futur album, est sorti le 12 Octobre 2025, Laura Ferré sillonnera les routes de France accompagnée de ses musiciens dès le printemps 2026. .

