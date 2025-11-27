LAURA LANGE – THEATRE DES MATHURINS Paris

LAURA LANGE Début : 2026-01-20 à 19:00. Tarif : – euros.

THÉÂTRE DES MATHURINS – PARIS :LAURA LANGE – Philosophons avec les fables de FontaineDurée : 01h15Et si l’on avait rencontré trop tôt Jean de La Fontaine ? Et trop tard la philosophie ?Et si l’on avait loupé quelque chose de précieux ?Heureusement, il n’est pas trop tard pour remettre les pendules à l’heure. Rendez-vous est pris autour d’un verre avec Laura Lange qui convie, le temps d’une soirée, la philosophie au comptoir, la bouteille de La Fontaine sur la table. C’est parti pour une soirée enivrée de fables.L’objectif : en apprendre, prendre de la hauteur et s’en rendre davantage auteur. Car Jean de La Fontaine, n’était-il pas précieusement le genre d’auteur affable qui nous invite à en prendre ; etses textes, des prétextes pour prendre la vie avec philosophie ?Il semblerait que si.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75