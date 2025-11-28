LAURA LAUNE – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

LAURA LAUNE Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Laura Laune continue la tournée triomphale de son deuxième spectacle Glory Alleluia dans les Zénith ! Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel. Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. Productions : Dark Smile Productions et Be More Kind ProductionsAuteurs : Laura Laune Durée du spectacle : 1h30 environ

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13