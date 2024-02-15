LAURA LAUNE – ESPACE MAYENNE Laval

LAURA LAUNE Début : 2025-12-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Laura Laune continue la tournée triomphale de son deuxième spectacle Glory Alleluia dans le Zénith !Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel.Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.Productions : Dark Smile Productions et Be More Kind Productions présententAuteurs : Laura LauneDurée du spectacle : 1h30 environ

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53