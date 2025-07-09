Laura Laune Glory Alleluia Margny-lès-Compiègne

Laura Laune Glory Alleluia

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 37 – 37 – 39

37

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Laura Laune continue la tournée triomphale de son deuxième spectacle Glory Alleluia dans les Zénith !

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel.

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

