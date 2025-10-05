Laura Laune : Glory Alleluia Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Laura Laune : Glory Alleluia Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:30 –

Gratuit : non 32 € à 40 € 32 € à 40 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One-woman-show Après une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seule-en-scène très personnel. Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/