KEMMLER – LA RAYONNE Villeurbanne

KEMMLER Début : 2025-11-23 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : KEMMLERKemmler s’impose aujourd’hui comme une voix incontournable de la chanson introspective française, reconnu pour son approche directe et poétique. À travers ses albums tels que Rose , Gris Cœur , &Moi et Alain , il explore des thèmes universels : l’amour, l’amitié, les doutes et la résilience. Sa capacité à exprimer simplement des émotions complexes lui a valu de collaborer avec des artistes reconnus comme Mosimann, Youssoupha, Sofiane (Fianso), Kik, Chilla, A2H, Emma Peters, Loud ou encore Naë. Après avoir conquis son public avec Alain” et sa tournée à guichets fermés, Kemmler revient en indé, libre, avec Finalement , son nouvel album: L’histoire d’un homme devenu père, d’un fils qui a perdu le sien, d’un artiste qui reprend les rênes de sa vie et de sa carrière. Nourri par ses expériences personnelles, cette étape musicale marque une évolution intime faite de sincérité. En tournée à partir de novembre avec un final symbolique à La Cigale le 23 janvier 2026, Kemmler continue d’incarner un rap simple, authentique et proche des réalités humaines. Il invite son public à partager ses réflexions et ses émotions dans un échange humble et direct où chacun peut se reconnaître, puisant dans ses hauts et ses bas la matière pour toucher ceux qui, comme lui, ont su vaciller pour mieux se relever.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69