Laura Laune Montbéliard Axone Montbéliard

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel. .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

