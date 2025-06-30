LAURA LAUNE – PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES Agen

LAURA LAUNE Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

4ÈME SENS EN ACCORD AVEC DARK SMILE PROD ET BE MORE KIND PROD PRÉSENTE : LAURA LAUNEDurée :1h40Public : À partir de 14 ansAprès une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47