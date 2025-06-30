NANOWAR OF STEEL UUHAI – LE ROCKSTORE Montpellier

NANOWAR OF STEEL UUHAI Début : 2026-01-24 à 19:00. Tarif : – euros.

MOTOCULTOR ACROSS EUROPE TOUR 2026Des champs de Bretagne aux clubs et salles de concert d’Europe, l’esprit du Motocultor Festival reprend la route ! Préparez-vous pour un voyage épique avec deux des groupes de metal les plus originaux et électrisants, dans 27 villes à travers 9 pays.Du 9 janvier au 8 février 2025, les fans de tout le continent assisteront à une célébration du metal sans frontières, mêlant satire, culture et puissance !NANOWAR OF STEEL – Les champions incontestés du metal parodique en Italie débarquent avec leurs performances théâtrales et délirantes. Alliant humour absurde et virtuosité musicale, Nanowar of Steel tourne en dérision tous les recoins de l’univers metal tout en assurant un show digne des plus grandes scènes. Attendez-vous à des costumes, des chants avec le public, des power ballads, des chœurs vikings… et peut-être même un lama ou deux (sans garantie).UUHAI – En provenance des vastes steppes de Mongolie, Uuhai fusionne le chant diphonique traditionnel et les instruments folkloriques avec l’énergie du metal moderne et un récit puissant. En co-tête d’affiche, ils offriront une expérience live envoûtante et immersive, transcendant les cultures et les frontières : un parfait contrepoids à l’univers déjanté de Nanowar.9 concerts en France !11.01.26 – LILLE The Black Lab16.01.26 – VAUREAL Le Forum17.01.26 – LIMOGES CCM John Lennon18.01.26 – BORDEAUX Rocher de Palmer23.01.26 – TOULOUSE Metronum24.01.26 – MONTPELLIER Rockstore25.01.26 – GRENOBLE L’Ilyade30.01.26 – LE MANS L’Oasis31.01.26 – COLMAR Le Grillen

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34