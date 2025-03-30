LAURA LAUNE Zénith de Toulouse Toulouse

LAURA LAUNE Samedi 13 décembre 2025, 20h30 Zénith de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T23:59:00

Fin : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T23:59:00

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « contact@goproductions.fr »}]

Humour Humour