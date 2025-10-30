LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR Palais Nikaïa Nice

LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR Palais Nikaïa Nice jeudi 30 octobre 2025.

LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Cette tournée est un rendez-vous unique avec l’une des plus grandes voix internationales, reconnue pour ses concerts inoubliables à travers plus de 40 pays, et plus de 75 millions de disques vendus dans le monde.

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

English :

This tour is a unique opportunity to see one of the world’s greatest voices, renowned for his unforgettable concerts in over 40 countries, and more than 75 million records sold worldwide.

German :

Diese Tournee ist ein einzigartiges Treffen mit einer der größten internationalen Stimmen, die für ihre unvergesslichen Konzerte in über 40 Ländern und mehr als 75 Millionen verkaufte Tonträger weltweit bekannt ist.

Italiano :

Questo tour è un appuntamento unico con una delle più grandi voci internazionali, famosa per le sue concerti indimenticabili in oltre 40 paesi e più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Espanol :

Esta gira es una oportunidad única de conocer a una de las voces más grandes del mundo, famosa por sus inolvidables conciertos en más de 40 países y las ventas de más de 75 millones de discos en todo el mundo.

