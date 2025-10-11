Laura Vazquez Les Forces La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 22h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Chaque automne durant trois semaines, le Festival actoral invite plus de deux cents artistes français et internationaux à rejoindre Marseille pour s’y produire.

C’est l’histoire d’une fille qui n’est pas d’accord avec l’ordre social. Nos visages sont-ils des images, des devantures ? Notre attention est-elle devenue une propriété, comme les terrains ? Est-ce que quelque chose s’est cassé en nous ? De l’enfance à l’écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d’une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d’aèdes qui nous montrent le livre en train de se faire.











Laura Vazquez écrit. Elle a publié plusieurs livres de poésie chez différents éditeurs dont La main de la main (Prix de la Vocation) aux éditions Cheyne en 2014, et Vous êtes de moins en moins réels aux éditions Points en 2022. Son premier roman, La semaine perpétuelle, est paru aux éditions du Sous-sol en 2021. En mars 2023, durant son année comme pensionnaire à la Villa Médicis, elle publie Le livre du large et du long aux éditions du Sous-sol. Il s’agit d’une épopée versifiée qui s’accompagne d’une partie sonore avec une lecture complète du livre. Ses textes sont traduits en chinois, anglais, espagnol, portugais, norvégien, néerlandais, allemand, arabe et italien. Elle codirige la revue Muscle avec Roxana Hashemi. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For three weeks every autumn, the Festival actoral invites over two hundred French and international artists to perform in Marseille.

German :

Das Festival actoral lädt jeden Herbst drei Wochen lang über zweihundert französische und internationale Künstler nach Marseille ein, um dort aufzutreten.

Italiano :

Per tre settimane ogni autunno, il Festival Actoral invita oltre duecento artisti francesi e internazionali a esibirsi a Marsiglia.

Espanol :

Durante tres semanas cada otoño, el Festival actoral invita a más de doscientos artistas franceses e internacionales a actuar en Marsella.

