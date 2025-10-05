LAURA VEIRS – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

LAURA VEIRS Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : LAURA VEIRSLaura Veirs, auteure-compositrice américaine a produit 14 albums au cours de ses 25 ans de carrière, a collaboré avec de nombreux artistes tels que KD lang, Sufjan Stevens, Bill Frisell, Kate Stables et bien d’autres. Sa musique mêle les sensibilités poétiques du folk contemporain aux ardeurs du rock indépendant.Aux Étoiles, elle sera accompagnée de la chorale The choir who couldn’t say qui rassemble des élèves du collège lycée Saint Paul d’Angoulême ayant déjà collaboré avec Jason Lytle (Grandaddy), Cascadeur, La maison Tellier…

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33