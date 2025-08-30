LAURE DU CONTE Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne

LAURE DU CONTE

Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-08-30 10:30:00

fin : 2025-09-30 12:00:00

2025-08-30

institutrice et bénévole à la médiathèque, Laure, emporte les enfants dans la magie des histoires sur papa, maman et toute la famille.

Ouvert à tous les enfants, dès 2 ans, entrée libre (vous n’avez pas besoin d’être inscrit à la médiathèque).

Vos enfants peuvent rester pour une ou plusieurs histoires qui seront lues de 10h30 à 12h. .

Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 33 65

English :

laure, a teacher and volunteer at the media library, takes the children into the magic of stories about mom, dad and the whole family.

German :

grundschullehrerin und Freiwillige in der Mediathek, Laure, nimmt die Kinder mit in die Magie der Geschichten über Papa, Mama und die ganze Familie.

Italiano :

laure, insegnante e volontaria della mediateca, accompagna i bambini nella magia delle storie di papà, mamma e di tutta la famiglia.

Espanol :

laure, profesora y voluntaria de la mediateca, adentra a los niños en la magia de los cuentos sobre papá, mamá y toda la familia.

L’événement LAURE DU CONTE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays Erdre Canal Forêt