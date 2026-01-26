LAURE DU CONTE Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne

LAURE DU CONTE

Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

institutrice et bénévole à la médiathèque, Laure, emporte les enfants dans la magie des histoires sur papa, maman et toute la famille.

Ouvert à tous les enfants, dès 2 ans, entrée libre (vous n’avez pas besoin d’être inscrit à la médiathèque).

Vos enfants peuvent rester pour une ou plusieurs histoires qui seront lues de 10h30 à 12h. .

Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique

English :

laure, a teacher and volunteer at the media library, takes the children into the magic of stories about mom, dad and the whole family.

