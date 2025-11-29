LAURE POISSONNIER SOPRANO – LE M. MUSEE DU VIN Paris

LAURE POISSONNIER SOPRANO Début : 2025-11-29 à 19:00. Tarif : – euros.

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :LAURE POISSONNIER SOPRANO Ouverture : 19h00 / Début du Concert : 20h30 / Fin du Concert : 23h00Le M. Musée du vin à le plaisir d’accueillir la Soprano Laure Poissonnier ! Chanteuse lyrique, Laure Poissonnier a été formée à l’Académie de l’Opéra National de Paris. Son timbre de voix unique fait corps avec l’acoustique des caves voûtées du M. Un événement à ne pas manquer sur la scène musicale du M.

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75