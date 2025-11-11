Lauréats de la Fondation Capuçon Théâtre Blossac Châtellerault
Lauréats de la Fondation Capuçon Théâtre Blossac Châtellerault samedi 13 décembre 2025.
Lauréats de la Fondation Capuçon
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Trois jeunes talents récompensés par la Fondation Capuçon interprètent un programme d’une rare intensité musicale :
Mendelssohn Trio pour piano n°1, Op. 49
Rachmaninov Trio Élégiaque n°1
Enescu Sérénade lointaine
Suk Élégie, Op. 23
Élise Bertrand (violon), Mirabelle Kajenjeri (piano), Michael Song (violoncelle) .
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 64
