Lauréats de la Fondation Capuçon Théâtre Blossac Châtellerault

Lauréats de la Fondation Capuçon

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Trois jeunes talents récompensés par la Fondation Capuçon interprètent un programme d’une rare intensité musicale :

Mendelssohn Trio pour piano n°1, Op. 49

Rachmaninov Trio Élégiaque n°1

Enescu Sérénade lointaine

Suk Élégie, Op. 23

Élise Bertrand (violon), Mirabelle Kajenjeri (piano), Michael Song (violoncelle) .

