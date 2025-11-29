LAUREL ET HARDY, CHARLIE CHAPLIN CINÉ-CONCERT Montpellier
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26 2026-02-27
Plongez dans l’âge d’or du burlesque avec un ciné-concert exceptionnel ! L’Orchestre national Montpellier accompagne en direct trois chefs-d’œuvre du cinéma muet : Big Business et Liberty de Stan Laurel et Oliver Hardy, et Payday de Charlie Chaplin.
Dans les deux premiers courts-métrages hilarants, le duo emblématique pousse l’art du slapstick à son paroxysme : guerre absurde entre marchands d’arbres de Noël et propriétaire irascible, cascades vertigineuses à 70 mètres de hauteur… La musique de Jens Troester, fidèle à la tradition des films muets, mêle fanfares espiègles, percussions endiablées et mélodies entraînantes pour sublimer l’humour et l’énergie de ces classiques intemporels.
Dans Pay Day, notre célèbre Charlot, ouvrier sur un chantier, tente de profiter de sa paie malgré sa femme autoritaire et une nuit arrosée qui le mène à des situations hilarantes.
Accessibilité
Public sourd et malentendant
Gilets vibrants SubPac
gratuit sur réservation
jeu 26 fév.
Public en situation de handicap intellectuel ou psychique
Dispositif Relax (en savoir plus)
jeu 26 fév.
Informations et réservations auprès de la billetterie
Guichet Opéra Comédie
04 67 60 19 99
location.opera@oonm.fr
Durée ±1h10 sans entracte
Tarif 20€
Tarif -16 ans 10€
Dès 6 ans .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
English :
Immerse yourself in the golden age of burlesque with an exceptional ciné-concert! The Orchestre National Montpellier provides live accompaniment to three masterpieces of silent cinema: Big Business and Liberty by Stan Laurel and Oliver Hardy, and Payday by Charlie Chaplin.
