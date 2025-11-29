LAUREL ET HARDY, CHARLIE CHAPLIN CINÉ-CONCERT Montpellier

LAUREL ET HARDY, CHARLIE CHAPLIN CINÉ-CONCERT

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-02-26

2026-02-27

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-27

Plongez dans l’âge d’or du burlesque avec un ciné-concert exceptionnel ! L’Orchestre national Montpellier accompagne en direct trois chefs-d’œuvre du cinéma muet : Big Business et Liberty de Stan Laurel et Oliver Hardy, et Payday de Charlie Chaplin.

Dans les deux premiers courts-métrages hilarants, le duo emblématique pousse l’art du slapstick à son paroxysme : guerre absurde entre marchands d’arbres de Noël et propriétaire irascible, cascades vertigineuses à 70 mètres de hauteur… La musique de Jens Troester, fidèle à la tradition des films muets, mêle fanfares espiègles, percussions endiablées et mélodies entraînantes pour sublimer l’humour et l’énergie de ces classiques intemporels.

Dans Pay Day, notre célèbre Charlot, ouvrier sur un chantier, tente de profiter de sa paie malgré sa femme autoritaire et une nuit arrosée qui le mène à des situations hilarantes.

Accessibilité

Public sourd et malentendant

Gilets vibrants SubPac

gratuit sur réservation

jeu 26 fév.

Public en situation de handicap intellectuel ou psychique

Dispositif Relax (en savoir plus)

jeu 26 fév.

Informations et réservations auprès de la billetterie

Guichet Opéra Comédie

04 67 60 19 99

location.opera@oonm.fr

Durée ±1h10 sans entracte

Tarif 20€

Tarif -16 ans 10€

Dès 6 ans .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Immerse yourself in the golden age of burlesque with an exceptional ciné-concert! The Orchestre National Montpellier provides live accompaniment to three masterpieces of silent cinema: Big Business and Liberty by Stan Laurel and Oliver Hardy, and Payday by Charlie Chaplin.

