Laurence Granger Abstraction, état de sensation Compiègne

2 Promenade Saint-Pierre des Minimes Compiègne Oise

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-09-06

La Galerie de l’Est Darya Brient, a le plaisir de présenter Abstraction, état de sensation, exposition personnelle consacrée à l’artiste Laurence Granger. Cette exposition réunit des œuvres issues de trois périodes de sa recherche abstraite?: les années 1980, les années 2000 et les années 2020, offrant un parcours inédit à travers plus de quarante ans de création.

Laurence Granger, née en 1951 à Neuilly-sur-Seine, vit et travaille à Pontpoint dans l’Oise. Depuis le début des années 1980, elle explore une abstraction habitée, où le geste pictural, la couleur et la lumière deviennent les vecteurs d’un langage libre, vibrant, profondément sensible.Son travail, nourri par l’expressionnisme abstrait et l’abstraction lyrique, se déploie sans dessin préparatoire, dans un rapport immédiat à la matière. Loin de tout formalisme, son œuvre oscille entre maîtrise et lâcher-prise, énergie brute et équilibre subtil. C’est dans cette tension, entre dualité et unité, mouvement et silence, construction et spontanéité, que l’artiste affirme sa liberté. Une liberté conquise dans le format, dans la série, dans l’instant du faire, qui invite le regardeur à entrer dans un état de sensation , à ressentir, plus qu’à comprendre.

Au fil des décennies, son œuvre a été reconnue et présentée dans des institutions et des centres d’art, principalement dans le cadre régional, bénéficiant de soutiens publics tels que ceux du FRAC et de la DRAC Picardie.

Vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 6 septembre de 17h à 20h en présence de l’artiste.

Horaires d’ouverture jeudi, vendredi de 14h à 18h ; samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Les autres jours sur rendez-vous. 0 .

2 Promenade Saint-Pierre des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 17 89 25 45 contact@galerie-est.fr

