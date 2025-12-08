Laurence Zugarramurdy & Lucia Sol Silva GALERIE des CORSAIRES Bayonne

Laurence Zugarramurdy & Lucia Sol Silva

GALERIE des CORSAIRES 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-08

La Galerie des Corsaires se situe au cœur du petit Bayonne et propose une nouvelle exposition.

L’art a toujours été une source d’émotion, d’évasion et de réflexion. Pour Laurence Zugarramurdy, il est aussi un déclencheur créatif, un langage visuel qui dialogue avec la matière et les formes. Les œuvres artistiques présentées lors de cette exposition ont nourri son imaginaire et insufflé une âme singulière à ses créations d’objets décoratifs. Dans les œuvres de Lucia Sol Vila, on retrouve diverses scènes de la vie quotidienne argentine, où les protagonistes sont des femmes dans différentes situations de repos, de détente et de contemplation. Les thèmes abordés incluent la sororité, l’amour, la danse (le tango), l’infusion du maté, l’érotisme et la pause pour savourer un verre. .

GALERIE des CORSAIRES 16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 46 79 91 galeriedescorsaires@gmail.com

English :

L’événement Laurence Zugarramurdy & Lucia Sol Silva Bayonne a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Bayonne