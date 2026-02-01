Laurène B en concert Musée du vin – Le M Paris

Sur scène, Laurène B propose une musique enveloppante, où la voix guide l’émotion, soutenue par des mélodies élégantes, parfois teintées de nostalgie, toujours habitées. Ses chansons s’adressent aux cœurs sensibles, à celles et ceux qui doutent, et rappellent qu’après les tempêtes, il reste de la douceur, de l’amour, de la vie.

Au cœur des caves du Musée du Vin, le festival Madison Square Garden propose un rendez-vous artistique singulier, hors du temps.

Pensé comme une véritable traversée des arts, le festival réunit :

une exposition,

un show de danse,

un défilé de mode,

et des concerts d’artistes émergent·es, dont Laurène B.

Dans cet écrin intimiste, chaque concert devient une expérience sensorielle et vibrante. La musique résonne sous les voûtes de pierre, se mêlant aux arômes des grands crus et aux saveurs raffinées du restaurant Le M.

Un lieu rare, chargé d’histoire, qui fait renaître l’esprit des caveaux à spectacle parisiens : proches des artistes, proches des émotions.

Un très beau rendez-vous artistique, à vivre autant qu’à écouter.

Laurène B présente ses chansons à texte lors d’un concert intimiste.

Le samedi 28 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T20:00:00+02:00_2026-02-28T23:00:00+02:00

Musée du vin – Le M 5 Square Charles Dickens 75016 Paris

https://www.lemparis.com/evenements-jazz/madi-square-garden



Afficher la carte du lieu Musée du vin – Le M et trouvez le meilleur itinéraire

